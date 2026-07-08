النتائج: 23
- الحياة الصحية
- العافية
ما معنى الرفاهية: الرعاية الذاتية بين بناء العادات اليومية وإعادة التوازن
اليوم العالمي للرعاية الذاتية في 24 من يوليو، كتذكير لنسأل أنفسنا: ما الذي يعنيه العناية بالذات حقاً، لنعيد النظر فيه كوقت أساسي لأنفسنا حتى في جدول الأعمال المليء بالمهام.
- الحياة الصحية
- العافية
هنا تتجدد فيكم الحياة: هل يعيد العمل المرن صياغة مدننا واقتصاداتنا
اتجاه العمل المرن الذي يفرض نفسه اليوم يُرى كأسلوب حياة ومحرّك اقتصادي واجتماعي كلّي يضمن التواصل والعمل والرفاهية، بعيداً عن نظام المكاتب التقليدية نحو مستقبل العمل والحياة المتوازنة.
- الحياة الصحية
- العلوم
العضال الغدي أم بطانة الرحم المهاجرة: حتى الأطباء أحيانا يجدون صعوبة في التمييز بينهما ما السبب
During World Infertility Awareness Month this June, attention turns to reproductive health and the often-overlooked conditions that can leave women facing overlapping symptoms and years of unanswered questions.
- الحياة الصحية
- التعليم
نحو عادات رقمية صحية لمن هم دون 15 عاماً في الإمارات: طفولة مفعمة بالحياة، قيم راسخة وجيل أقوى
لماذا تؤثر عادات يومية بسيطة كالتصفح السريع والتمرير والمشاركة والتعليق على نمو الطفل وشخصيته وسمات مثل الإصرار والمثابرة وتقدير التواصل؟
- الحياة الصحية
- المناخ
تغير المأكولات مع تقلّب الفصول: دليل للأكل الصيفي المستدام في الإمارات العربية المتحدة
International Sustainable Gastronomy Day offers a time to reflect on the connection between food, culture and sustainability
- الحياة الصحية
- الاستدامة
تيرا: مفهوم يعيد تعريف الصحة، والطبيعة، والروابط مع المجتمع في الإمارات
حدائق تيرا هي بوابتكم إلى الطبيعة والمجتمع - حيث تلتقي الطبيعة المحلية، والحفاظ على البيئة، والمجتمع لمساعدة الناس على التباطؤ وإعادة الاتصال، كما يقول فيل دن، المدير الأول للاستدامة والتعليم والثقافة.
- الحياة الصحية
- المجتمع
رسائل تدير تفاصيل حياتك اليومية: كيف ترتبط الهرمونات بالقلب والعقل والصحة النفسية
كثيراً ما نُفسّر قوة المرأة بقدرتها على الصمود، وفي غمرة الانشغالات اليومية نادراً ما نلتفت إلى المفتاح الحقيقي لهذه القوة؛ فشريان الحياة الذي يغذي هذه الصلابة هو التناغم الخفي بين قلبها، وعقلها، ومنظومتها الحيوية من غدد وهرمونات.
- الحياة الصحية
- الصحة
نظرة في التمكين: المسؤوليات هي الوجه الآخر لصناعة الأثر عبر الأجيال
بالتزامن مع شهر التوعية بالصحة النفسية وفي اليوم العالمي للصحة النفسية للأمهات في 6 مايو، تناقش سارة أمهز من «ذا لايت هاوس أرايبيا» التحديات الخفية وراء عقلية النجاح في جميع الأدوار.
- الحياة الصحية
- الإنسان
تكوين مختلف: كيف نرى التنوع العصبي وصحة المرأة بمنظور جديد
يُسلّط مجلس "صحتها" في جناح المرأة بمدينة إكسبو الضوءَ على التنوع العصبي وقضايا صحة المرأة، عبر حوارات صريحة تكسر الوصمة وتحتفي بالاختلاف، ضمن شهر التوعية بالتوحّد.
- الحياة الصحية
- الاستدامة
غابة صغيرة، تأثير كبير: لماذا تهم غابة تيرا الجيبية الجديدة
ماذا لو أن مستقبل المدن الأكثر خضرة لا يتطلب مساحات شاسعة من الأرض أو عقودًا من النمو أو مبادرات ضخمة – بل فكرة ذكية، وأشجار محلية، وقليل من الشجاعة؟
- الحياة الصحية
- التصميم
التحول الحضري: مجتمعات قابلة للمشي ومستدامة من أجل المستقبل
بعد أن كانت تهيمن عليها الطرق السريعة وناطحات السحاب، تتبنى دولة الإمارات الآن رؤية لشوارع قابلة للمشي، ومساحات خضراء، ومراكز مجتمعية نابضة بالحياة.
- الحياة الصحية
- الاستدامة
داخل الخلية: يوم في حياة مربي النحل
العمل مع 60,000 رئيس صغير يعني أن لا يوم يشبه الآخر بالنسبة للدكتورة مريم حمّال
- الحياة الصحية
- المجتمع
الذهب الأخضر: صعود الفستق الحلبي
كان الفستق الحلبي في يوم من الأيام وجبة خفيفة مفضلة للملوك القدماء والمسافرين على طريق الحرير، وقد تحول من كونه طعامًا فاخراً نادرًا إلى نجم في عالم الطهي.
- الحياة الصحية
- المجتمع
10 أسباب لتحب الحياة جميعها تتعلق بالمدن الخالية من السيارات
10 طرق مفاجئة عن الأسباب التي تجعل المدن الخالية من السيارات أكثر حركة (وتزيد من حبك للحياة)
- الحياة الصحية
- المناخ
الديدان: أبطال تحت الأرض من أجل تخضير الكوكب
لماذا تحتاج كل مدينة إلى مزرعة ديدان؟
- الحياة الصحية
- الصحة
قوة الذهن الصافي: تأملات من أجل صحة نفسية أفضل
إن ما تفعله من أجل صحتك النفسية ليس مجرد تأثير مكمل. الحياة مليئة بالخيارات، وأفضل دعم قد تحصل عليه هو من عقلك.
- الحياة الصحية
- الحياة الصحية
المساحات الخضراء: سرّ العلاج من وحي الطبيعة
تُثبت بعضٌ من أكثر المراكز الحضرية استشرافًا للمستقبل في العالم أن اللبنات الأساسية لمدن الغد قد لا تكون الفولاذ أو الحجر، بل الأشجار
- الحياة الصحية
- المناخ
جيران يستحقون الضجيج: الحياة البرية الصغيرة ذات الأثر الكبير
صغيرة، لا تكلّ، وتدير المشهد من وراء الكواليس. تعرّفوا عليها عن قرب في حديقة الملقحات في مدينة إكسبو دبي.
- الحياة الصحية
- التصميم
دليل دبي لزراعة النباتات المخصصة للملقحات المحلية – حتى من دون حديقة
طريقة بسيطة: نظام 3 × 3 × 3، المخصص لبيئتنا الصحراوية ولتصميم حديقة ملقحات ذات أزهار متواصلة وبدون عناء
- الحياة الصحية
- المناخ
مؤئل طبيعي: 10 أسباب لترك الطبيعة تأخذ مجراها في حديقة منزلك في الإمارات
تخلَّ عن المواد الكيميائية وامنح البرية فرصة. إليك لماذا قد يكون ترك القيادة للطبيعة أفضل قرار تتخذه في البستنة...