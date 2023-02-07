الصفحة الرئيسية استعراض الكل المعالم الفعاليات وورش العمل الحدائق والمرافق الرياضية استكشف على الخريطة المعالم والحدائق وجهة تيرّا $$$ تيرّا، مدينة إكسبو دبي المعالم والحدائق وجهة ساحة الوصل مجاناً ساحة الوصل المعالم والحدائق وجهة الرؤية 75 درهماً منطقة الاستدامة فعالية : عالِم النحل: نسخة صيفية فعالية المجتمع التالي: 15 أغسطس 2026 | 10:00 - 13:00 فعالية : المخيم الصيفي فعالية التالي: 14 يوليو 2026 | 09:00 - 14:00 المعالم والحدائق حديقة حديقة الفرسان حديقة الفرسان المعالم والحدائق ملعب ملعب مغامرات راشد شارع وادي المعالم والحدائق ملعب ملعب جزيرة طاقة تيرّا، مدينة إكسبو دبي