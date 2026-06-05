الصفحة الرئيسية مدونة مقالات الحياة الصحية الحياة الصحية الاستدامة لكل بيت قصة وحكاية.. ما هي الحكاية التي تخفيها جذوركم؟ الحياة الصحية الاستدامة تيرا: مفهوم يعيد تعريف الصحة، والطبيعة، والروابط مع المجتمع في الإمارات حدائق تيرا هي بوابتكم إلى الطبيعة والمجتمع - حيث تلتقي الطبيعة المحلية، والحفاظ على البيئة، والمجتمع لمساعدة الناس على التباطؤ وإعادة الاتصال، كما يقول فيل دن، المدير الأول للاستدامة والتعليم والثقافة. الحياة الصحية المناخ تغير المأكولات مع تقلّب الفصول: دليل للأكل الصيفي المستدام في الإمارات العربية المتحدة International Sustainable Gastronomy Day offers a time to reflect on the connection between food, culture and sustainability الحياة الصحية التعليم نحو عادات رقمية صحية لمن هم دون 15 عاماً في الإمارات: طفولة مفعمة بالحياة، قيم راسخة وجيل أقوى لماذا تؤثر عادات يومية بسيطة كالتصفح السريع والتمرير والمشاركة والتعليق على نمو الطفل وشخصيته وسمات مثل الإصرار والمثابرة وتقدير التواصل؟