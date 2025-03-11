تملك حر بنسبة 100%
حلول ترخيص مرنة
اتصال عالمي
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تأسيس الأعمال
مساحات عمل مرنة، تشمل المكاتب الخاصة، ومساحات العمل المشتركة، والمكاتب الجماعية، وغرف الاجتماعات.
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تأسيس الأعمال
من مساحات العمل الصغيرة إلى المباني الكاملة، مع خيارات جاهزة جزئيًا أو بالكامل، ومباني ذات هوية تجارية مميزة.
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تأسيس الأعمال
مساحات نصف مجهزة أو مجهزة بالكامل لمتاجر التجزئة والمطاعم، بما في ذلك الأكشاك والمتاجر المؤقتة.
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تأسيس الأعمال
مثالية للعمليات التجارية المؤقتة، مع خيارات تأجير مرنة تتراوح من يوم واحد إلى 12 شهرًا.