النتائج: 42
- الجذور
- التصميم
الوجهة المثالية للعائلات في دبي: مجتمع نابض بالحياة ومليء بالفرص في مدينة إكسبو دبي
ينصب اهتمام مدينة إكسبو دبي على تجارب الأفراد وأنماط الحياة المبنية على الاستقرار والتوازن، وكونها وجهة عائلية بامتياز تشجع على التواصل وترسيخ الروابط في المجتمع
- الجذور
- الثقافة
إيقاع جديد في مدينة إكسبو دبي: وقع ثقافي وحيوي على خطى المدينة مع إطلاق استوديو الموسيقى
في خطوة جديدة في مسيرة مدينة إكسبو دبي النابضة بالإبداع والثقافة والمجتمع، يأتي استوديو الموسيقى SOPM”" (Studio of Popular Music) ليقدم مقاربة معاصرة ومختلفة للتعلم، في تجربة حديثة توازن بين بناء المهارات الموسيقية وتعزيز التواصل مع الذات والمجتمع.
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- المجتمع
البيض والشوكولاتة والأجواء الاحتفالية في عيد الفصح
أجواء مفعمة بالألوان والمشاركة في عيد الفصح: بيض ملون، وموائد الغداء بأطباق متنوعة، وسلال عامرة بالشوكولاتة.
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- الإنسان
Back in business: UAE women reignite careers through Return to Work Programme
As International Women’s Day approaches, two women share how the Women’s Pavilion Return to Work Programme is helping them regain their confidence and careers
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- المجتمع
العطاء من أجل الكسب: طريق أكثر ذكاءً للمضي قدماً في هذا اليوم العالمي للمرأة
مع اقتراب يوم المرأة العالمي في 8 مارس، يتحول التركيز إلى التقدم العملي - الدعم اليومي الذي يمكّن النساء من المشاركة الكاملة في العمل والمجتمع.
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- الثقافة
رأس السنة الصينية 2026: احتفال عالمي بالتجدد والثقافة
رأس السنة الصينية هو زر إعادة ضبط عالمي - وقت تنبض فيه المدن بالألوان، وتلتئم فيه العائلات، ويُستقبل العام الجديد بالأمل والحظ والبدايات الجديدة.
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- الثقافة
آداب وإيتيكيت الشهر الفضيل: الثقافة الرمضانية فيما يجب فعله وما يجب تجنبه
يُعدّ شهر رمضان فترة مميزة مخصصة للتأمل الروحي، والانضباط الذاتي، وتعزيز الروابط الاجتماعية. لذلك يجب معرفة بعض الأمور المتعلقة بالثقافة الرمضانية
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- الثقافة
Working well during Ramadan
By implementing simple practices, organisations can support fasting employees by fostering collaboration, understanding and shared productivity during Ramadan.
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- الثقافة
دروس للحياة: كيف يشكل شهر رمضان الكثير من المعاني الإنسانية والقيم النبيلة للفرد وللمجتمع؟
خلال هذا الشهر تتجلى دروس الحياة في سلوكيات بسيطة لكنها مؤثرة، تُنمي الوعي وتُهذب النفس وتُقوي الروابط بين الناس.
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- الثقافة
كيف تحوّل رمضان إلى نقطة للتقارب والتفاهم والتنوع بين الثقافات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
يحلّ شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفه مناسبة تتجاوز الطابع الديني لتصبح حدثًا اجتماعيًا وانسانيا عالميًا يجمع أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض واحدة
- الجذور
- الثقافة
8 أسباب تجعل الصوم تجربة إنسانية وفلسفية للجميع
يبدو الصوم ظاهريًا امتناعًا عن الطعام والشراب لساعات محددة، لكنه في جوهره تجربة تربوية تهدف إلى تهذيب النفس وإعادة ضبط الإيقاع الداخلي للإنسان.
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- الثقافة
كيف أرست دولة الإمارات دعائم المشاركة والمسؤولية المجتمعية خلال شهر رمضان
يُعد شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من مناسبة دينية؛ فهو موسم لتعزيز التلاحم الاجتماعي، التضامن الإنساني، وروح العطاء في المجتمع داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والعائلات والمجتمع المدني.
- الجذور
- الثقافة
حق الليلة في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة: المعنى والتاريخ والأهمية الثقافية
اكتشف القصة والتقاليد والقيم المجتمعية التي تقف وراء احتفالات منتصف شعبان العزيزة في دولة الإمارات العربية المتحدة
- الجذور
- الثقافة
"العمل خلال شهر رمضان": كيف تحقق الشركات الإنتاجية؟
يُعد شهر رمضان شهراً ذا أهمية روحية كبيرة للمسلمين، ولكنه قد يمثل أيضاً تحديات في بيئات العمل، لا سيما بالنسبة للموظفين الذين تتطلب أدوارهم مستويات عالية من التركيز أو ساعات عمل طويلة.
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- الثقافة
ما هو شهر رمضان؟ نبذة تعريفية بالشهر الكريم
يُعدّ شهر رمضان هو أهم شهور السنة لدى المسلمين في كل أنحاء العالم. هو شهر الصوم والعبادة لكنه أيضًا شهر اجتماعي وثقافي غني بالعادات والتقاليد. فيما يلي شرح مبسّط لمظاهر الشهر، بدءًا من كيفية تحديد بدايته وحتى أبرز طقوسه ومعانيه.
- الجذور
- المجتمع
أين تحتفل بموسم الأعياد: أفضل التجارب الشتوية لعطلة مبهرة
سواء كنت تقيم محليًا أو تخطط للهروب في الشتاء، فإن موسم الأعياد يبرز أفضل ما في المدن في جميع أنحاء العالم.
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- التصميم
مدينة إكسبو دبي تدعم الإنسانية في اليوم العالمي لأصحاب الهمم
إحياءً لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 ديسمبر
- الجذور
- الثقافة
في الاتحاد قوة وفي الإمارات "زايد وراشد" - القصة الكاملة لعيد الاتحاد
تحت شعار "زايد وراشد"، تحتفل الإمارات العربية المتحدة بـ"عيد الاتحاد" الـ 54 الذي يخلّد مسيرة وطن اجتمع على الوحدة والريادة.
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- المطاعم
كلير كلارك: ملكة المعجنات في مهرجان الكيك بمدينة إكسبو دبي
من الريتز إلى ذا فرينش لوندري و"بيك أوف" على قناة "بي بي سي"، أبهرت كلير كلارك العالم بإتقانها لفن المعجنات. في مهرجان الكيك، تجلب معها نجوميتها ومهارتها وشغفها بتوجيه الجيل القادم من الخبازين.
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- المطاعم
بينيلوب دارسي غراهام: من شغف الموضة إلى سحر الدقيق
فنانة الكيك المبدعة في أتلانتس ذا رويال، بينيلوب تحول السكر إلى فنون صالحة للأكل تخطف الأنظار.
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- المطاعم
أولغا نوسكوفا تجلب سحر المرايا اللامعة إلى مهرجان الكيك في إكسبو سيتي
رائدة كعكات المرايا اللامعة المذهلة، تحول المعجنات إلى فن وتجربة
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- المطاعم
Jermaine Cunningham: sweet history meets modern mastery at Festival of Cake
يقدم كانينغهام، الشيف الحلواني في مطعم "دينر باي هيستون بلومنتال"، إلهامات تاريخية ولمسة عصرية في مهرجان الكيك بمدينة إكسبو دبي.
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- المطاعم
الشيف ميغا كواترا مادان: تعيد صياغة فن صنع الكيك
ميغا كواترا مادان تصيغ حكايات تؤكل - وتعلم العالم كيف يفعل الشيء نفسه.
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- المطاعم
ماركوس بوهر: رائد الحلويات في هارودز في مهرجان الكيك بمدينة إكسبو دبي
من إعادة تعريف قاعات الطعام الأسطورية في هارودز إلى وضع معايير الحلويات عبر خمس قارات، يجلب ماركوس بوهر لمهرجان الكيك لمسة عالمية وابتكاراً وفخامة.
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- المطاعم
شغف الشيف سارة الصغير بالنكهة، والعائلة وتحقيق الذات
من مطبخها في أبوظبي إلى شاشات التلفزيون والتعاون مع علامات تجارية إقليمية، أصبحت سارة الصغير بسرعة واحدة من أكثر رواة القصص المتعلقة بالطهي إثارة في الإمارات.
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- المطاعم
آنا أولسون: تتألق في تقديم المخبوزات على مسرح مهرجان الكيك
من طاهية معجنات حائزة على جوائز إلى شخصية تلفزيونية عالمية، تجلب آنا شغفها وإبداعها وحكمتها في الخَبز إلى كل مطبخ تدخله