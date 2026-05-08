ما هو شهر رمضان؟ نبذة تعريفية بالشهر الكريم

يُعدّ شهر رمضان هو أهم شهور السنة لدى المسلمين في كل أنحاء العالم. هو شهر الصوم والعبادة لكنه أيضًا شهر اجتماعي وثقافي غني بالعادات والتقاليد. فيما يلي شرح مبسّط لمظاهر الشهر، بدءًا من كيفية تحديد بدايته وحتى أبرز طقوسه ومعانيه.