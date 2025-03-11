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251023 Renders Ext View-1 Aerial Day View-min
3BR - Livingroom

التسليم في 31 أكتوبر 2029

المطور الرئيسي

240723 Location Video V13

Foor plan- 3 bed T2

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