النتائج: 28
- مكان الفعالية
- فعاليات الأعمال
نيكسس - الغرفة الخضراء
- 4 العناصر الرئيسية
- ابتداءً من ê 1,500
- حي زعبيل A
- مكان الفعالية
- فعاليات الأعمال
نيكسس - غرفة الاجتماعات
- 10 العناصر الرئيسية
- ابتداءً من ê 2,500
- حي زعبيل A
- مكان الفعالية
- فعاليات الأعمال
صالة القادة + صالة الفعاليات
- 85 العناصر الرئيسية
- ابتداءً من ê 15,000
- حي زعبيل A
- مكان الفعالية
- فعاليات الأعمال
نيكسس - غرفة متعددة الاستخدامات
- 100 العناصر الرئيسية
- ابتداءً من ê 10,000
- حي زعبيل A
- مكان الفعالية
- فعاليات الأعمال
تيرّا
- 1,500 العناصر الرئيسية
- ابتداءً من ê 2,500
- تيرّا، مدينة إكسبو دبي
- مكان الفعالية
- فعاليات الأعمال
غرفة اجتماعات الأطوم
- 10 العناصر الرئيسية
- ابتداءً من ê 2,500
- شارع السدر، منطقة الاستدامة