الصفحة الرئيسية المهندس أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي بو مكلارين رئيس الشؤون القانونية مرجان فريدوني رئيس شؤون العاملين ورئيس التعليم والثقافة مختار صافي المدير التنفيذي للشؤون المالية نادية فيرجي المديرة التنفيذية - مجموعة إكسبو دبي نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لهيئة مدينة إكسبو دبي راشد محمد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا رولاندو مارتينز عضو تنفيذي في مجلس الإدارة شولتو دوغلاس-هوم رئيس شؤون الاتصالات والتسويق والمبيعات يوسف كايرس مدير تنفيذي - مؤسسة مدينة إكسبو دبي