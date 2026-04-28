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النتائج: 13
- بلو برينت
- التصميم
بودكاست | الحلقة 13: التعليم كخطوة جوهرية لبناء عقلية النجاح وإطلاق العنان للفرص
في هذه الحلقة من بودكاست "بلو برنت"، يناقش شولتـو دوغلاس-هوم مع توماس دكلينغ، مدير كليّة دبي، دور منظومة التعليم في دبي في تعزيز الصمود والتنوّع والقدرات البشرية.
- بلو برينت
- التصميم
الحلقة 12: مستقبل سباقات السيارات وكيف يُغيّر الذكاء الاصطناعي التوليدي تجربة المشجعين
من المضمار إلى التكنولوجيا. ينضم سعادة علي العلي، الرئيس التنفيذي لنادي دبي للسباقات، إلى برنامج بلوبرينت لمناقشة مستقبل سباقات الخيل - وكيف يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي تجربة المشجعين.
- بلو برينت
- المجتمع
بودكاست | الحلقة 11: ماذا لو لم يكن التوتر شيئًا نتحمله ببساطة؟
ماذا لو لم يكن التوتر شيئًا نتحمله فحسب، بل شيئًا يمكننا فهمه وإدارته، بل وحتى الوقاية منه؟ "أليس لو" هنا للإجابة على هذا السؤال
- بلو برينت
- المناخ
من الطبيعة الصحراوية إلى مركز معماري رائد عالميًا
هذه قصة تحول وطموح، وكيف ساهمت الهندسة المعمارية في تشكيل مستقبل أمة.
- بلو برينت
- الاستدامة
بودكاست | الحلقة 9: كيف تُشكّل دبي القادة: سيما فيد تتحدث عن التحول الكبير القادم في قطاع التجزئة
في هذه الحلقة من برنامج "بلوبرينت"، نتحدث مع سيما فيد، إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الأعمال في المنطقة والقوة الدافعة وراء النمو العالمي لمجموعة "أباريل".
- بلو برينت
- الاستدامة
بودكاست | الحلقة 8: قد تواجه المدن تحديات مختلفة، لكن حلولها معروفة.
في هذه الحلقة الجديدة من برنامج Blueprint، والتي تم تسجيلها خلال قمة المدن العالمية في مدينة إكسبو دبي.
- بلو برينت
- الاستدامة
بودكاست | الحلقة 7: الهوية والابتكار ومستقبل الحياة الحضرية
تجمع هذه الحلقة من برنامج "بلوبرينت" بين سمية فالي، والعمدة روهي مالك لوي، ودينيس واكاباياشي.
- بلو برينت
- الاستدامة
بودكاست | الحلقة 6: كيف تحوّل المدن الطموح إلى واقع
ينضم عمدة لندن أدريان شرينر إلى برنامج بلوبرينت لمناقشة كيف يتجاوز قادة المدن حول العالم مجرد الأفكار ليحققوا تأثيراً ملموساً.
- بلو برينت
- الاستدامة
بودكاست | الحلقة 5: إدارة المدن التي ترحب بالعالم
كيف تقود المدن العالمية، باعتبارها مراكز للتواصل الدولي والتبادل الثقافي، من خلال الحوكمة الشاملة والابتكار والتنمية الحضرية المستدامة.
- بلو برينت
- العقارات
بودكاست | الحلقة 4: هل يمكن للآلات أن تهتم؟
مو جودت، مؤلف ورائد أعمال والرئيس التنفيذي السابق للأعمال في جوجل والمؤسس المشارك لـ @EmmaDotLove، يشارك رأيه حول الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان والثورة التقنية التي تجعل الحياة أكثر ذكاءً وبساطة.
- بلو برينت
- التصميم
الحلقة 3: كيف تُعيد دبي تعريف قطاع الطيران العالمي
بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي منذ 18 عامًا، ساهم في تحويل دبي إلى مركز عالمي للطيران والسفر. استمعوا إلى مساهماته في إعادة تعريف مستقبل السفر في أحدث بودكاست بلوبرينت.
- بلو برينت
- المناخ
الحلقة الثانية: تشكيل مستقبل المدن، الجزء الأول
استكشف الابتكارات والأفكار والرؤى التي تشكل المناظر الطبيعية الحضرية في المستقبل