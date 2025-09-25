تخطي إلى المحتوى الرئيسي

Expo City Dubai Business
251024 60s ExpoPositioning 16x9 AR Subs 1
240723 Location Video V13

  • نبض المدن
  • المناخ

استكشاف العمارة الصديقة للبيئة في دبي: أبرز المباني المستدامة

العمارة التي تجرؤ، وتنجز… وتهتم.

لينزي ستيفن Sep 25, 2025
  • نبض المدن
  • المناخ

تعرّف على ميزات المنطقة الحرة

5 أسباب تجعل المناطق الحرة تشكل مستقبل العمل والاستثمار

وليد قاهور Aug 29, 2025
Visit CRC
افتح في خرائط غوغل