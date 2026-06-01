Wake up to life: why OOH is changing how we live and stay productive

تيرا: مفهوم يعيد تعريف الصحة، والطبيعة، والروابط مع المجتمع في الإمارات

حدائق تيرا هي بوابتكم إلى الطبيعة والمجتمع - حيث تلتقي الطبيعة المحلية، والحفاظ على البيئة، والمجتمع لمساعدة الناس على التباطؤ وإعادة الاتصال، كما يقول فيل دن، المدير الأول للاستدامة والتعليم والثقافة.