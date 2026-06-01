الصفحة الرئيسية مدونة مقالات الحياة الصحية الحياة الصحية الصحة Wake up to life: why OOH is changing how we live and stay productive الحياة الصحية الاستدامة تيرا: مفهوم يعيد تعريف الصحة، والطبيعة، والروابط مع المجتمع في الإمارات حدائق تيرا هي بوابتكم إلى الطبيعة والمجتمع - حيث تلتقي الطبيعة المحلية، والحفاظ على البيئة، والمجتمع لمساعدة الناس على التباطؤ وإعادة الاتصال، كما يقول فيل دن، المدير الأول للاستدامة والتعليم والثقافة. الحياة الصحية الاستدامة لكل بيت قصة وحكاية.. ما هي الحكاية التي تخفيها جذوركم؟ تطلق "تيرا" الجديدة في مدينة إكسبو دبي مبادرة جديدة تدعو فيها طلاب المدارس والجامعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات لاستكشاف أسرار النباتات، والعلاجات التقليدية، والوصفات القديمة التي توارثتها الأجيال. الحياة الصحية المناخ تغير المأكولات مع تقلّب الفصول: دليل للأكل الصيفي المستدام في الإمارات العربية المتحدة International Sustainable Gastronomy Day offers a time to reflect on the connection between food, culture and sustainability