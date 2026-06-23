الصفحة الرئيسية مدونة مقالات الحياة الصحية الحياة الصحية العلوم العضال الغدي أم بطانة الرحم المهاجرة: حتى الأطباء أحيانا يجدون صعوبة في التمييز بينهما ما السبب الحياة الصحية التعليم نحو عادات رقمية صحية لمن هم دون 15 عاماً في الإمارات: طفولة مفعمة بالحياة، قيم راسخة وجيل أقوى لماذا تؤثر عادات يومية بسيطة كالتصفح السريع والتمرير والمشاركة والتعليق على نمو الطفل وشخصيته وسمات مثل الإصرار والمثابرة وتقدير التواصل؟ الحياة الصحية العافية ما معنى الرفاهية: الرعاية الذاتية بين بناء العادات اليومية وإعادة التوازن اليوم العالمي للرعاية الذاتية في 24 من يوليو، كتذكير لنسأل أنفسنا: ما الذي يعنيه العناية بالذات حقاً، لنعيد النظر فيه كوقت أساسي لأنفسنا حتى في جدول الأعمال المليء بالمهام. الحياة الصحية العافية هنا تتجدد فيكم الحياة: هل يعيد العمل المرن صياغة مدننا واقتصاداتنا اتجاه العمل المرن الذي يفرض نفسه اليوم يُرى كأسلوب حياة ومحرّك اقتصادي واجتماعي كلّي يضمن التواصل والعمل والرفاهية، بعيداً عن نظام المكاتب التقليدية نحو مستقبل العمل والحياة المتوازنة.