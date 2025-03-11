الصفحة الرئيسية افتح في خرائط غوغل ما هو موسم الوصل؟ ما هو الجدول الزمني للموسم؟ هل يختلف موسم الوصل عن الفعاليات التي أقيمت في مدينة إكسبو في الأعوام السابقة؟ ما هي الفعاليات التي تندرج ضمن موسم الوصل؟ هل موسم الوصل مناسب للعائلات؟ هل هناك خيارات لتناول الطعام في الفعاليات؟ ما هي خيارات إمكانية الوصول المتاحة للأشخاص ذوي الهمم؟ لماذا يطلق عليه وجهة واحدة لكل احتفال؟ لماذا يجب عليّ السفر إلى مدينة إكسبو لحضور فعاليات موسم الوصل؟ ما الذي يجعل إكسبو سيتي دبي مختلفًا عن الأماكن الأخرى؟ هل يوجد دورات مياة في ساحة الوصل؟ هل يوجد مسجد للصلاة بالقرب من ساحة الوصل؟ هل يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في فعاليات موسم الوصل؟