فعاليات عائلية مجانية، فن، ثقافة ومغامرات في الهواء الطلق في إكسبو سيتي دبي

فعاليات عائلية مجانية، فن، ثقافة ومغامرات في الهواء الطلق في إكسبو سيتي دبي

الجميع مدعو! فمدينةإكسبو دبي خضراء، مظللة، مثالية للصور ومليئة بالأماكن التي يمكن اكتشافها واللعب فيها مع الأطفال والكبار.