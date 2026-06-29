النتائج: 10
- بيتا
- العلوم
Why innovation thrives in creative cities
Startups rarely fail because of bad ideas alone. More often, it's because the right people, infrastructure and opportunities never intersect at the right moment.
- بيتا
- التصميم
بين الحنين للزمن الجميل وشغف الهوية المعاصرة: طوابير أمام متجر في دبي تتحول إلى احتفاء بالفخامة وثقافة المستقبل والسبب وراءها
في مدينة إكسبو دبي ننظر إلى مستقبل أسلوب الحياة في التفاصيل اليومية كما نراها في عالم الأعمال والتعاون الأخير بين ساعات سواتش مع ساعات "أوديمار بيغيه" الفاخرة يمثل رؤية مستقبلية تتناول الأجيال القادمة وما وراء عالم الإكسسوارات
- بيتا
- العقارات
إعادة ابتكار العقارات
ثورة هادئة تُعرف باسم تكنولوجيا العقار تُعيد تشكيل أحد أكبر القطاعات في العالم.
- بيتا
- الاستدامة
المدن الذكية، قواعد أذكى: ثلاثة رواد في حوكمة البيانات
في عالم يُدار بشكل متزايد بالبيانات، المدن الذكية ليست مجرد أجهزة استشعار وذكاء اصطناعي؛ بل تدور حول الثقة، الشفافية، والحَوْكمة المحكمة.
- بيتا
- التصميم
الذكاء الاصطناعي في المدينة: صديق، وليس سيداً.
مع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في الحياة الحضرية اليومية، تواجه المدن خيارًا حاسمًا: استغلاله لتمكين الناس، أو المخاطرة بتآكل ثقة الجمهور.
- بيتا
- الاستدامة
طلاء ميراكوول : أكثر برودة وفعالية ورفقاً بالبيئة
ماذا لو كان بإمكان طبقة طلاء بسيطة أن تجعل دبي أكثر برودة ؟
- بيتا
- التصميم
مختبرات حضرية: مدن تقود الابتكار
لطالما كانت المدن محركات للتقدم، حيث تولد الأفكار وتتغير أنماط حياتنا وعملنا وترفيهنا.