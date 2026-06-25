المعنى الحقيقي وراء اختيار 21 مارس اليوم العالمي لمتلازمة داون

يحتفل العالم باليوم العالمي لمتلازمة داون كل عام في 21 من شهر مارس، وهذا التاريخ يرمز إلى متلازمة الثلاثي الصبغي (التثلث) للكروموسوم الحادي والعشرين. واختير هذا اليوم لتعزيز الشمولية والعدالة في الفرص للأشخاص أصحاب متلازمة داون حول العالم.