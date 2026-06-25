النتائج: 28
- نبض المدن
- التعليم
School's out, curiosity is in: the best summer camps and creative classes in Dubai
في صيف دبي الطويل تصبح العطلات فرصة للاستمتاع بالأنشطة والترفيه بعيداً عن الشاشات، والمولات، في مدينة تنبض بالحياة والمعسكرات والورش والتجارب الإبداعية لتبقي عقول الصغار والكبار شغوفة بالعلم والمعرفة.
- نبض المدن
- الإنسان
منارة: البرنامج الذي يحول الشمول من رؤية إلى فرص
منارة هو التزام مدينة إكسبو دبي بتحويل الشمول إلى عمل – خلق مسارات ذات معنى للأشخاص ذوي العزم من خلال الفرص والدعم والانتماء.
- نبض المدن
- الاستدامة
موسم شجرة الشعلة بين أبرز معالم دبي هذا العام: حقائق عن الشجرة التي تزين صيف دبي
إذا لفت انتباهكم الألوان الحمراء والبرتقالية الزاهية التي تملأ شوارع دبي مؤخراً، فلستم وحدكم. خبيرة البيئة "شينا خان" تكشف لنا ما وراء هذا المشهد الموسمي اللافت.
- نبض المدن
- الاستدامة
من مخلفات النخيل إلى موارد محلية: كيف توسع "بالميد" الابتكار الدائري في مدينة إكسبو دبي
انطلقت "بالميد" في إكسبو 2020 دبي، حيث تم تسجيل أول طلبية لها في مقهى "تيرا"، جناح الاستدامة – وهي الآن جزء من منطقة الابتكار الأخضر، وتعكس رحلة "بالميد" تحولاً أوسع: كيف يمكن للأفكار المحلية أن تتوسع لتصبح حلولاً واقعية ضمن النظام البيئي المناسب.
- نبض المدن
- المناخ
المستقبل يتكشف في إكسبو فالي
يقدم مدير المشروع شابوشا شاجهان نظرة حصرية على الفلل المبتكرة في إكسبو فالي، والفكر الكامن وراء هذا الحي الناشئ.
- نبض المدن
- المناخ
أسلوب الحياة يوماً بعد يوم في مجتمع إكسبو فالي فيوز
كيف يبدو تصميم المدينة وتفاصيلها من وجهة نظر مدير مشروع عقاري في مدينة إكسبو؟
- نبض المدن
- الإنسان
المعنى الحقيقي وراء اختيار 21 مارس اليوم العالمي لمتلازمة داون
يحتفل العالم باليوم العالمي لمتلازمة داون كل عام في 21 من شهر مارس، وهذا التاريخ يرمز إلى متلازمة الثلاثي الصبغي (التثلث) للكروموسوم الحادي والعشرين. واختير هذا اليوم لتعزيز الشمولية والعدالة في الفرص للأشخاص أصحاب متلازمة داون حول العالم.
- نبض المدن
- المناخ
الكرسي المتحرك وسيلة للتجول الممتع في المدن الذكية!
بمناسبة يوم الكرسي المتحرك في 1مارس، يحتفي العالم بالشمول والتنوع وتصميم مدن ذكية تعطي الأولوية لإمكانية الوصول للجميع.
- نبض المدن
- الاستدامة
صعود مدينة النموذج الأولي
لعقود من الزمن، بُنيت المدن كمنتجات نهائية. مخططة بالكامل، مُطلقة، وثابتة. لكن المدن التي تشكل عام 2026 وما بعده تفعل شيئًا مختلفًا جذريًا.
- نبض المدن
- الحياة الصحية
لماذا يُعد WHX دبي 2026 المكان الذي يحدث فيه الابتكار في الرعاية الصحية
في عام 2026، سيقام معرض الصحة العالمي (WHX) دبي لأول مرة في موقعين، حيث يجمع بين مركز دبي للمعارض (DEC) في إكسبو سيتي دبي وWHX Labs في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC).
- نبض المدن
- الاستدامة
السفر الذي يترك أثراً: داخل أبرز الوجهات المستدامة في العالم
ماذا لو أن رحلتك القادمة لم تخلق ذكريات فقط، بل أحدثت فرقاً أيضاً؟
- نبض المدن
- الاستدامة
جلفود 2026: أكبر معرض تجاري للأغذية والمشروبات في العالم، يُقام الآن في مدينة إكسبو دبي
يتوسع جلفود 2026 ليُقام لأول مرة في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي قلب مستقبل دبي. وهذا التوسع ليس “لوجستياً” فقط بل رسالة بأن دبي تعزز موقعها كمنصة عالمية لتجارة الغذاء والسلع الأساسية ومجال سلاسل الإمداد العالمية
- نبض المدن
- الثقافة
فعاليات عائلية مجانية، فن، ثقافة ومغامرات في الهواء الطلق في إكسبو سيتي دبي
اجمعوا الأطفال، الأجداد وحتى الحيوانات الأليفة - الجميع مدعو! فمدينةإكسبو دبي خضراء، مظللة، مثالية للصور ومليئة بالأماكن التي يمكن اكتشافها واللعب فيها مع الأطفال والكبار.
- نبض المدن
- الاستدامة
مبتكرتان إماراتيتان تواجهن التحديات البيئية بتقنيات ذكية
لفتت شابتان إماراتيتان، تقى العبدولي وسارة الكعبي، الأنظار بمشروع SRMERS (نظام الاستجابة الذكية لإدارة مياه الأمطار في حالات الطوارئ) – في تأكيد على دور شباب الإمارات في قيادة التغيير الإيجابي.
- نبض المدن
- المجتمع
من بالي إلى دبي: لماذا يتجه الرُحل الرقميون إلى الخليج
كان نمط حياة الرحالة الرقميين في السابق هامشيًا، لكنه تحول إلى حركة عالمية – ودبي أصبحت بسرعة واحدة من أبرز مراكزها.
- نبض المدن
- المناخ
كاربون أشورانس تصبح أول مدقق مناخي رسمي في الإمارات
يضع ضمان الكربون معيارًا جديدًا للعمل المناخي الموثوق، ويحصل على أول اعتماد رسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة - ويعزز الثقة في بيانات الكربون من منطقة الاستدامة في إكسبو سيتي دبي.
- نبض المدن
- الاستدامة
مدينة إكسبو دبي تكشف عن مخططها من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا
تعد منطقة الابتكار الأخضر مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومدينة إكسبو دبي، وتؤكد على الاتجاه القوي لإنشاء مراكز جغرافية مخصصة لدمج البحث والأعمال والمواهب.
- نبض المدن
- المناخ
استكشاف العمارة الصديقة للبيئة في دبي: أبرز المباني المستدامة
العمارة التي تجرؤ، وتنجز… وتهتم.
- نبض المدن
- المناخ
عودتكِ المهنية تبدأ من هنا
لا يجب أن تُعيقكِ فترات الانقطاع الوظيفي عن مواصلة رحلتكِ. يُزود برنامج العودة إلى العمل، الذي أُطلق حديثًا في جناح المرأة، النساء بالمهارات والثقة والشبكات اللازمة للعودة إلى سوق العمل والنجاح.
- نبض المدن
- التصميم
لماذا يمكن لطريقة شراء المدن أن تشكّل المستقبل
قد لا يبدو الأمر مثيرًا، لكن المشتريات – أي كيف تقرر المدن ما الذي تشتريه ومن أين – يمكن أن تسرّع الابتكار، وتدعم المجتمعات المحلية، وتبني مستقبلًا أكثر استدامة. في مدينة إكسبو دبي، نحن بالفعل نعيد كتابة القواعد.
- نبض المدن
- المناخ
تعرّف على ميزات المنطقة الحرة
5 أسباب تجعل المناطق الحرة تشكل مستقبل العمل والاستثمار
- نبض المدن
- الإنسان
الشمول في التصميم: كيف تبني دبي مدينة للجميع
أصبحت دبي مجهّزة أكثر من أي وقت مضى لاستقبال الجميع – بدفء ودعم عملي يلبي كل أنواع الاحتياجات.
- نبض المدن
- المجتمع
أفضل 10 مساحات عمل مشتركة في دبي للمستقلين
حيث تلتقي المرونة بالتركيز في مدينة الابتكار
- نبض المدن
- المجتمع
كيف يساهم المستقلون في دفع اقتصاد دولة الإمارات
موجة العمل الحر في أوجها بالإمارات، وليست مجرد اتجاه عابر، بل قوة اقتصادية مؤثرة