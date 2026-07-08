- الحياة الصحية
- العافية
ما معنى الرفاهية: الرعاية الذاتية بين بناء العادات اليومية وإعادة التوازن
اليوم العالمي للرعاية الذاتية في 24 من يوليو، كتذكير لنسأل أنفسنا: ما الذي يعنيه العناية بالذات حقاً، لنعيد النظر فيه كوقت أساسي لأنفسنا حتى في جدول الأعمال المليء بالمهام.
- الحياة الصحية
- العافية
هنا تتجدد فيكم الحياة: هل يعيد العمل المرن صياغة مدننا واقتصاداتنا
اتجاه العمل المرن الذي يفرض نفسه اليوم يُرى كأسلوب حياة ومحرّك اقتصادي واجتماعي كلّي يضمن التواصل والعمل والرفاهية، بعيداً عن نظام المكاتب التقليدية نحو مستقبل العمل والحياة المتوازنة.
- بيتا
- العلوم
Why innovation thrives in creative cities
Startups rarely fail because of bad ideas alone. More often, it's because the right people, infrastructure and opportunities never intersect at the right moment.
- نبض المدن
- التعليم
School's out, curiosity is in: the best summer camps and creative classes in Dubai
في صيف دبي الطويل تصبح العطلات فرصة للاستمتاع بالأنشطة والترفيه بعيداً عن الشاشات، والمولات، في مدينة تنبض بالحياة والمعسكرات والورش والتجارب الإبداعية لتبقي عقول الصغار والكبار شغوفة بالعلم والمعرفة.
- الحياة الصحية
- العلوم
العضال الغدي أم بطانة الرحم المهاجرة: حتى الأطباء أحيانا يجدون صعوبة في التمييز بينهما ما السبب
During World Infertility Awareness Month this June, attention turns to reproductive health and the often-overlooked conditions that can leave women facing overlapping symptoms and years of unanswered questions.
- الحياة الصحية
- التعليم
نحو عادات رقمية صحية لمن هم دون 15 عاماً في الإمارات: طفولة مفعمة بالحياة، قيم راسخة وجيل أقوى
لماذا تؤثر عادات يومية بسيطة كالتصفح السريع والتمرير والمشاركة والتعليق على نمو الطفل وشخصيته وسمات مثل الإصرار والمثابرة وتقدير التواصل؟
- نبض المدن
- الإنسان
منارة: البرنامج الذي يحول الشمول من رؤية إلى فرص
منارة هو التزام مدينة إكسبو دبي بتحويل الشمول إلى عمل – خلق مسارات ذات معنى للأشخاص ذوي العزم من خلال الفرص والدعم والانتماء.
- الحياة الصحية
- المناخ
تغير المأكولات مع تقلّب الفصول: دليل للأكل الصيفي المستدام في الإمارات العربية المتحدة
International Sustainable Gastronomy Day offers a time to reflect on the connection between food, culture and sustainability
- الإنسان
- متداول
ما وراء مبادرة «عهد ووعد»: ميثاق الوفاء والولاء في الإمارات
حينما تصبح جودة حياة الإنسان أولوية في البلاد، وتهيئ له سبل الأمن والأمان والاستقرار، يتهافت أبناؤها بين مقيم وزائر ليقابلوا هذا العطاء الوافر بالوفاء الصادق والامتنان والفخر.
- الحياة الصحية
- الاستدامة
تيرا: مفهوم يعيد تعريف الصحة، والطبيعة، والروابط مع المجتمع في الإمارات
حدائق تيرا هي بوابتكم إلى الطبيعة والمجتمع - حيث تلتقي الطبيعة المحلية، والحفاظ على البيئة، والمجتمع لمساعدة الناس على التباطؤ وإعادة الاتصال، كما يقول فيل دن، المدير الأول للاستدامة والتعليم والثقافة.
- الاستدامة
- المناخ
لكل بيت قصة وحكاية.. ما هي الحكاية التي تخفيها جذوركم؟
تطلق "تيرا" الجديدة في مدينة إكسبو دبي مبادرة جديدة تدعو فيها طلاب المدارس والجامعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات لاستكشاف أسرار النباتات، والعلاجات التقليدية، والوصفات القديمة التي توارثتها الأجيال.
- الحياة الصحية
- المجتمع
رسائل تدير تفاصيل حياتك اليومية: كيف ترتبط الهرمونات بالقلب والعقل والصحة النفسية
كثيراً ما نُفسّر قوة المرأة بقدرتها على الصمود، وفي غمرة الانشغالات اليومية نادراً ما نلتفت إلى المفتاح الحقيقي لهذه القوة؛ فشريان الحياة الذي يغذي هذه الصلابة هو التناغم الخفي بين قلبها، وعقلها، ومنظومتها الحيوية من غدد وهرمونات.
- بيتا
- التصميم
بين الحنين للزمن الجميل وشغف الهوية المعاصرة: طوابير أمام متجر في دبي تتحول إلى احتفاء بالفخامة وثقافة المستقبل والسبب وراءها
في مدينة إكسبو دبي ننظر إلى مستقبل أسلوب الحياة في التفاصيل اليومية كما نراها في عالم الأعمال والتعاون الأخير بين ساعات سواتش مع ساعات "أوديمار بيغيه" الفاخرة يمثل رؤية مستقبلية تتناول الأجيال القادمة وما وراء عالم الإكسسوارات
- نبض المدن
- الاستدامة
موسم شجرة الشعلة بين أبرز معالم دبي هذا العام: حقائق عن الشجرة التي تزين صيف دبي
إذا لفت انتباهكم الألوان الحمراء والبرتقالية الزاهية التي تملأ شوارع دبي مؤخراً، فلستم وحدكم. خبيرة البيئة "شينا خان" تكشف لنا ما وراء هذا المشهد الموسمي اللافت.
- الجذور
- التصميم
الوجهة المثالية للعائلات في دبي: مجتمع نابض بالحياة ومليء بالفرص في مدينة إكسبو دبي
ينصب اهتمام مدينة إكسبو دبي على تجارب الأفراد وأنماط الحياة المبنية على الاستقرار والتوازن، وكونها وجهة عائلية بامتياز تشجع على التواصل وترسيخ الروابط في المجتمع
- الحياة الصحية
- الصحة
نظرة في التمكين: المسؤوليات هي الوجه الآخر لصناعة الأثر عبر الأجيال
بالتزامن مع شهر التوعية بالصحة النفسية وفي اليوم العالمي للصحة النفسية للأمهات في 6 مايو، تناقش سارة أمهز من «ذا لايت هاوس أرايبيا» التحديات الخفية وراء عقلية النجاح في جميع الأدوار.
- بلو برينت
- التصميم
بودكاست | الحلقة 13: التعليم كخطوة جوهرية لبناء عقلية النجاح وإطلاق العنان للفرص
في هذه الحلقة من بودكاست "بلو برنت"، يناقش شولتـو دوغلاس-هوم مع توماس دكلينغ، مدير كليّة دبي، دور منظومة التعليم في دبي في تعزيز الصمود والتنوّع والقدرات البشرية.
- نبض المدن
- الاستدامة
من مخلفات النخيل إلى موارد محلية: كيف توسع "بالميد" الابتكار الدائري في مدينة إكسبو دبي
انطلقت "بالميد" في إكسبو 2020 دبي، حيث تم تسجيل أول طلبية لها في مقهى "تيرا"، جناح الاستدامة – وهي الآن جزء من منطقة الابتكار الأخضر، وتعكس رحلة "بالميد" تحولاً أوسع: كيف يمكن للأفكار المحلية أن تتوسع لتصبح حلولاً واقعية ضمن النظام البيئي المناسب.
- الجذور
- الثقافة
إيقاع جديد في مدينة إكسبو دبي: وقع ثقافي وحيوي على خطى المدينة مع إطلاق استوديو الموسيقى
في خطوة جديدة في مسيرة مدينة إكسبو دبي النابضة بالإبداع والثقافة والمجتمع، يأتي استوديو الموسيقى SOPM”" (Studio of Popular Music) ليقدم مقاربة معاصرة ومختلفة للتعلم، في تجربة حديثة توازن بين بناء المهارات الموسيقية وتعزيز التواصل مع الذات والمجتمع.
- الحياة الصحية
- الإنسان
تكوين مختلف: كيف نرى التنوع العصبي وصحة المرأة بمنظور جديد
يُسلّط مجلس "صحتها" في جناح المرأة بمدينة إكسبو الضوءَ على التنوع العصبي وقضايا صحة المرأة، عبر حوارات صريحة تكسر الوصمة وتحتفي بالاختلاف، ضمن شهر التوعية بالتوحّد.
- نبض المدن
- المناخ
المستقبل يتكشف في إكسبو فالي
يقدم مدير المشروع شابوشا شاجهان نظرة حصرية على الفلل المبتكرة في إكسبو فالي، والفكر الكامن وراء هذا الحي الناشئ.
- الجذور
- المجتمع
البيض والشوكولاتة والأجواء الاحتفالية في عيد الفصح
أجواء مفعمة بالألوان والمشاركة في عيد الفصح: بيض ملون، وموائد الغداء بأطباق متنوعة، وسلال عامرة بالشوكولاتة.
- نبض المدن
- المناخ
أسلوب الحياة يوماً بعد يوم في مجتمع إكسبو فالي فيوز
كيف يبدو تصميم المدينة وتفاصيلها من وجهة نظر مدير مشروع عقاري في مدينة إكسبو؟
- نبض المدن
- الإنسان
المعنى الحقيقي وراء اختيار 21 مارس اليوم العالمي لمتلازمة داون
يحتفل العالم باليوم العالمي لمتلازمة داون كل عام في 21 من شهر مارس، وهذا التاريخ يرمز إلى متلازمة الثلاثي الصبغي (التثلث) للكروموسوم الحادي والعشرين. واختير هذا اليوم لتعزيز الشمولية والعدالة في الفرص للأشخاص أصحاب متلازمة داون حول العالم.
- الجذور
- الإنسان
Back in business: UAE women reignite careers through Return to Work Programme
As International Women’s Day approaches, two women share how the Women’s Pavilion Return to Work Programme is helping them regain their confidence and careers
- الحياة الصحية
- الاستدامة
غابة صغيرة، تأثير كبير: لماذا تهم غابة تيرا الجيبية الجديدة
ماذا لو أن مستقبل المدن الأكثر خضرة لا يتطلب مساحات شاسعة من الأرض أو عقودًا من النمو أو مبادرات ضخمة – بل فكرة ذكية، وأشجار محلية، وقليل من الشجاعة؟
- الجذور
- المجتمع
العطاء من أجل الكسب: طريق أكثر ذكاءً للمضي قدماً في هذا اليوم العالمي للمرأة
مع اقتراب يوم المرأة العالمي في 8 مارس، يتحول التركيز إلى التقدم العملي - الدعم اليومي الذي يمكّن النساء من المشاركة الكاملة في العمل والمجتمع.
- نبض المدن
- المناخ
الكرسي المتحرك وسيلة للتجول الممتع في المدن الذكية!
بمناسبة يوم الكرسي المتحرك في 1مارس، يحتفي العالم بالشمول والتنوع وتصميم مدن ذكية تعطي الأولوية لإمكانية الوصول للجميع.
- نبض المدن
- الاستدامة
صعود مدينة النموذج الأولي
لعقود من الزمن، بُنيت المدن كمنتجات نهائية. مخططة بالكامل، مُطلقة، وثابتة. لكن المدن التي تشكل عام 2026 وما بعده تفعل شيئًا مختلفًا جذريًا.