الصفحة الرئيسية أشياء ممكن أن تفعلها الفعاليات وورش العمل فعالية ترفيه أوركسترا فردوس تقدم روائع الأوبرا.. بين العاطفة والشغف والدراما ننصح بالحجز مسبقًا! 28 نوفمبر • 19:30 - 21:00 (GMT+4) السعر • 120 درهم إماراتي بيت الفن، مدينة إكسبو دبي اللغة الإنجليزية ننصح بالحجز مسبقًا! جزء من موسم الوصل الهواء الطلق عرض على الخريطة فعالية أوركسترا فردوس تقدم روائع الأوبرا.. بين العاطفة والشغف والدراما بيت الفن، مدينة إكسبو دبي السعر • 120 درهم إماراتي مواقف مركز المؤتمرات للتواصل تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس $$$ دجاج, سلطات, مشاوي Sky Quarter A - Building 7 - GF - Unit 001 وجهات المطاعم المقاهي بي دي إل كوفي كو. $$$ قهوة جناح القيادة / فندق شيفال الأعمال سبينس $$$ مخبوزات, وجبات سريعة الطابق الأرضي، الوحدة 5، حي زعبيل – القسم A، شارع سنسيت وجهات المطاعم مطعم غراند بيروت $$$ مشاوي, مأكولات نباتية, لبناني الطابق الأول، الوحدة 8، مانغروف كوارتر A، منطقة الاستدامة وجهات المطاعم مطعم مطعم ذا ديلي $$$ قهوة, عالمي, برجر ملتقى شارع الوصل وشارع الأفق وجهات المطاعم مطعم مطعم ومقهى تشوي $$$ مشاوي منطقة الاستدامة وجهات المطاعم مطعم مطعم يوان $$$ صيني, ثقافة جناح الصين، منطقة الفرص وجهات المطاعم المقاهي ميوزك لافز كومباني القهوة والكافيه المبنى 1، الطابق الأرضي، سكاي كورتر - أ - منطقة التنقل - دبي وجهات المطاعم الوجبات الجاهزة ووفل $$$ قهوة, مثلجات شارع سيدر، جناح تيرّا