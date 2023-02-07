الصفحة الرئيسية الأطعمة والمشروبات +3 وجهات المطاعم مطعم لاونج مطعم ذا ديلي الاثنين • 23:30 - 06:30 الثلاثاء • 23:30 - 06:30 الأربعاء • 23:30 - 06:30 الخميس • 23:30 - 06:30 الجمعة • 23:30 - 06:30 السبت • 23:30 - 06:30 الأحد • 23:30 - 06:30 $$$ ملتقى شارع الوصل وشارع الأفق قهوة, عالمي, برجر, هندي, آسيوي القائمة تواصل مكانك الأساسي للتجمع في الحي داخلي وجهة عائلية مناسبة لأصحاب الهمم عرض على الخريطة وجهات المطاعم لاونج مطعم ذا ديلي ملتقى شارع الوصل وشارع الأفق $$$ موقف سيارات أليف | B مواقف مجانية للسيارات العامة التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد الأعمال سبينس $$$ وجهات المطاعم المقاهي مقهى بي إكس بي $$$ وجهات المطاعم لاونج رُوڤ لاونج $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ومقهى تشوي $$$ وجهات المطاعم تلهان $$$ وجهات المطاعم المقاهي مقهى ساحة الوصل $$$ وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس $$$ وجهات المطاعم تين 11 $$$ وجهات المطاعم البيك $$$ وجهات المطاعم يامانوتي كوليكتيف $$$