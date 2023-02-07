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مطعم ذا ديلي

  • $$$
  • ملتقى شارع الوصل وشارع الأفق
  • قهوة, عالمي, برجر, هندي, آسيوي

مكانك الأساسي للتجمع في الحي

    • داخلي
    • وجهة عائلية
    • مناسبة لأصحاب الهمم

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    The daily Gallery 7
    The daily Gallery 1
    • وجهات المطاعم
    • لاونج

    مطعم ذا ديلي

    • ملتقى شارع الوصل وشارع الأفق

    • $$$

    التنقل - عربات الأجرة الكهربائية

    عربة مجانية للتنقل!

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    تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية

    استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة!

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    تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية

    استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة!

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