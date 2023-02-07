الصفحة الرئيسية الأطعمة والمشروبات وجهات المطاعم لاونج مطعم عرض ترويجي براسيري باي مك جيتيجانس غداء الأعمال من الاثنين إلى الجمعة، 12:00 - 16:00 ليلة السيدات الأربعاء، 17:00 - 21:00 استرخاء الخميس الخميس، من الساعة 18:00 إلى 22:00 ليلة الاختبار الخميس، من الساعة 19:00 مشاوي عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد، 12:00 - 20:00 الاثنين • 22:00 - 12:00 الثلاثاء • 22:00 - 12:00 الأربعاء • 22:00 - 12:00 الخميس • 22:00 - 12:00 الجمعة • 23:00 - 12:00 السبت • 22:00 - 12:00 الأحد • 22:00 - 12:00 $$$ Sky Quarter A - Building 7 - GF - Unit 001 دجاج, سلطات, مشاوي, قهوة, مثلجات • مناسب لكل الأعمار (+21 من بعد التاسعة مساء) قائمة الطعام متابعة تواصل غداء الأعمال من الاثنين إلى الجمعة، 12:00 - 16:00 ليلة السيدات الأربعاء، 17:00 - 21:00 استرخاء الخميس الخميس، من الساعة 18:00 إلى 22:00 ليلة الاختبار الخميس، من الساعة 19:00 مشاوي عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد، 12:00 - 20:00 جودة أيرلندية عرض ترويجي داخلي وجهة عائلية مناسبة لأصحاب الهمم عرض على الخريطة وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس Sky Quarter A - Building 7 - GF - Unit 001 $$$ تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد وجهات المطاعم لاونج مطعم ذا ديلي $$$ وجهات المطاعم المقاهي بي دي إل كوفي كو. $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ومقهى تشوي $$$ وجهات المطاعم مطعم يوان $$$ الأعمال سبينس $$$ وجهات المطاعم المقاهي مقهى بي إكس بي $$$ وجهات المطاعم لاونج رُوڤ لاونج $$$ وجهات المطاعم تلهان $$$ وجهات المطاعم تين 11 $$$ وجهات المطاعم البيك $$$