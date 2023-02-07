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براسيري باي مك جيتيجانس

  • $$$
  • Sky Quarter A - Building 7 - GF - Unit 001
  • دجاج, سلطات, مشاوي, قهوة, مثلجات
  •  •  مناسب لكل الأعمار (+21 من بعد التاسعة مساء)

جودة أيرلندية

    • عرض ترويجي
    • داخلي
    • وجهة عائلية
    • مناسبة لأصحاب الهمم

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    Brasserie 1
    Brasserie 4
    • وجهات المطاعم
    • لاونج

    براسيري باي مك جيتيجانس

    • Sky Quarter A - Building 7 - GF - Unit 001

    • $$$

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