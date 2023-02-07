الصفحة الرئيسية الأطعمة والمشروبات وجهات المطاعم مطعم لاونج عرض ترويجي مطعم ومقهى تشوي ساعة السعادة يومياً من الساعة 14:00 إلى 18:00 بطاقة القهوة الاثنين • 22:00 - 11:00 الثلاثاء • 22:00 - 11:00 الأربعاء • 22:00 - 11:00 الخميس • 22:00 - 11:00 الجمعة • 22:00 - 11:00 السبت • 22:00 - 11:00 الأحد • 22:00 - 11:00 $$$ منطقة الاستدامة مشاوي Choy - Menu تواصل ساعة السعادة يومياً من الساعة 14:00 إلى 18:00 بطاقة القهوة انطلق في رحلة استكشاف للثقافة والمذاق الأوزبكي داخلي وجهة عائلية مناسبة لأصحاب الهمم عرض على الخريطة وجهات المطاعم لاونج مطعم ومقهى تشوي منطقة الاستدامة $$$ مواقف سيارات A تيرّا | 5 مواقف مجانية للسيارات العامة، يضم 4 مواقف مخصصة لذوي أصحاب الهمم موقف سيارات B تيرّا | 6 مواقف مجانية للسيارات العامة التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ذا ديلي $$$ وجهات المطاعم المقاهي بي دي إل كوفي كو. $$$ وجهات المطاعم مطعم يوان $$$ الأعمال سبينس $$$ وجهات المطاعم المقاهي مقهى بي إكس بي $$$ وجهات المطاعم لاونج رُوڤ لاونج $$$ وجهات المطاعم تلهان $$$ وجهات المطاعم تين 11 $$$ وجهات المطاعم البيك $$$