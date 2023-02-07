تخطي إلى المحتوى الرئيسي
  • 2024-10-24 (14)-compressed
  • Choy
  • IMG 0913
  • IMG 0209
  • IMG 0922
IMG 0922
  • وجهات المطاعم
  • مطعم
  • لاونج
  • عرض ترويجي

مطعم ومقهى تشوي

  • $$$
  • منطقة الاستدامة
  • مشاوي

انطلق في رحلة استكشاف للثقافة والمذاق الأوزبكي

    • داخلي
    • وجهة عائلية
    • مناسبة لأصحاب الهمم

    عرض على الخريطة
    IMG 0922
    2024-10-24 (14)-compressed
    • وجهات المطاعم
    • لاونج

    مطعم ومقهى تشوي

    • منطقة الاستدامة

    • $$$

    التنقل - عربات الأجرة الكهربائية

    عربة مجانية للتنقل!

    اقرأ المزيد

    تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية

    استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة!

    اقرأ المزيد

    تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية

    استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة!

    اقرأ المزيد