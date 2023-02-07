الصفحة الرئيسية الأطعمة والمشروبات وجهات المطاعم المقاهي ميوزك لافز كومباني الاثنين • 18:00 - 09:00 الثلاثاء • 18:00 - 09:00 الأربعاء • 18:00 - 09:00 الخميس • 18:00 - 09:00 الجمعة • 18:00 - 09:00 السبت • مغلق الأحد • مغلق المبنى 1، الطابق الأرضي، سكاي كورتر - أ - منطقة التنقل - دبي القهوة والكافيه تواصل حول الشركة داخلي وجهة عائلية مناسبة لأصحاب الهمم عرض على الخريطة وجهات المطاعم المقاهي ميوزك لافز كومباني المبنى 1، الطابق الأرضي، سكاي كورتر - أ - منطقة التنقل - دبي التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد وجهات المطاعم المقاهي بي دي إل كوفي كو. $$$ وجهات المطاعم غراند بيروت $$$ وجهات المطاعم الوجبات الجاهزة ووفل $$$ وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ومقهى تشوي $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ذا ديلي $$$ وجهات المطاعم مطعم يوان $$$ الأعمال سبينس $$$ وجهات المطاعم المقاهي مقهى بي إكس بي $$$ وجهات المطاعم لاونج رُوڤ لاونج $$$