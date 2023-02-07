الصفحة الرئيسية الأطعمة والمشروبات +1 وجهات المطاعم مطعم مطعم يوان الاثنين • 16:00 - 11:00 الثلاثاء • 16:00 - 11:00 الأربعاء • 16:00 - 11:00 الخميس • 16:00 - 11:00 الجمعة • 16:00 - 11:00 السبت • 16:00 - 11:00 الأحد • 22:00 - 10:00 $$$ جناح الصين، منطقة الفرص صيني, ثقافة Menu تواصل نكهات الصين في قلب مدينة إكسبو دبي داخلي وجهة عائلية مناسبة لأصحاب الهمم عرض على الخريطة وجهات المطاعم مطعم يوان جناح الصين، منطقة الفرص $$$ مواقف مركز المؤتمرات للتواصل التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد وجهات المطاعم المقاهي مقهى ساحة الوصل $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ذا ديلي $$$ الأعمال سبينس $$$ وجهات المطاعم المقاهي مقهى بي إكس بي $$$ وجهات المطاعم لاونج رُوڤ لاونج $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ومقهى تشوي $$$ وجهات المطاعم تلهان $$$ وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس $$$ وجهات المطاعم تين 11 $$$ وجهات المطاعم البيك $$$