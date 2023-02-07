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مطعم يوان

  • $$$
  • جناح الصين، منطقة الفرص
  • صيني, ثقافة

نكهات الصين في قلب مدينة إكسبو دبي

    • داخلي
    • وجهة عائلية
    • مناسبة لأصحاب الهمم

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    6Yuan
    5Yuan
    • وجهات المطاعم

    مطعم يوان

    • جناح الصين، منطقة الفرص

    • $$$

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