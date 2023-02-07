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  • وجهات المطاعم
  • الوجبات الجاهزة

ووفل

  • $$$
  • شارع سيدر، جناح تيرّا
  • قهوة, مثلجات

وفلز مالحة وحلوة لذيذة

    • داخلي
    • وجهة عائلية
    • مناسبة لأصحاب الهمم

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    WOFL Gallery
    • وجهات المطاعم
    • الوجبات الجاهزة

    ووفل

    • شارع سيدر، جناح تيرّا

    • $$$

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