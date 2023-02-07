الصفحة الرئيسية الأطعمة والمشروبات +3 وجهات المطاعم الوجبات الجاهزة ووفل الاثنين • 20:00 - 11:00 الثلاثاء • مغلق الأربعاء • 20:00 - 11:00 الخميس • 20:00 - 11:00 الجمعة • 20:00 - 11:00 السبت • 22:00 - 11:00 الأحد • 22:00 - 11:00 $$$ شارع سيدر، جناح تيرّا قهوة, مثلجات قائمة الطعام وفلز مالحة وحلوة لذيذة داخلي وجهة عائلية مناسبة لأصحاب الهمم عرض على الخريطة وجهات المطاعم الوجبات الجاهزة ووفل شارع سيدر، جناح تيرّا $$$ موقف سيارات B تيرّا | 6 مواقف مجانية للسيارات العامة مواقف سيارات مركز المبيعات مواقف سيارات عامة مجانية لزوار مركز المبيعات ومركز العلاقات المجتمعية، يتضمن موقفين مخصصين لذوي أصحاب الهمم ومحطتين لشحن السيارات الكهربائية التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد وجهات المطاعم غراند بيروت $$$ وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ومقهى تشوي $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ذا ديلي $$$ وجهات المطاعم المقاهي بي دي إل كوفي كو. $$$ وجهات المطاعم مطعم يوان $$$ الأعمال سبينس $$$ وجهات المطاعم المقاهي مقهى بي إكس بي $$$ وجهات المطاعم لاونج رُوڤ لاونج $$$ وجهات المطاعم تلهان $$$