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  • وجهات المطاعم
  • المقاهي

بي دي إل كوفي كو.

  • $$$
  • جناح القيادة / فندق شيفال
  • قهوة

قهوة مختصة وأجواء مجتمعية

    • داخلي
    • وجهة عائلية
    • مناسبة لأصحاب الهمم

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    DSC00775
    DSC00725
    • وجهات المطاعم
    • المقاهي

    بي دي إل كوفي كو.

    • جناح القيادة / فندق شيفال

    • $$$

    التنقل - عربات الأجرة الكهربائية

    عربة مجانية للتنقل!

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    تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية

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