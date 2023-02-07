الصفحة الرئيسية الأطعمة والمشروبات وجهات المطاعم المقاهي بي دي إل كوفي كو. الاثنين • 21:00 - 07:00 الثلاثاء • 21:00 - 07:00 الأربعاء • 21:00 - 07:00 الخميس • 21:00 - 07:00 الجمعة • 21:00 - 07:00 السبت • 21:00 - 07:00 الأحد • 21:00 - 07:00 $$$ جناح القيادة / فندق شيفال قهوة تواصل قهوة مختصة وأجواء مجتمعية داخلي وجهة عائلية مناسبة لأصحاب الهمم عرض على الخريطة وجهات المطاعم المقاهي بي دي إل كوفي كو. جناح القيادة / فندق شيفال $$$ موقف سيارات B تيرّا | 6 مواقف مجانية للسيارات العامة التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد وجهات المطاعم غراند بيروت $$$ وجهات المطاعم الوجبات الجاهزة ووفل $$$ وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ومقهى تشوي $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ذا ديلي $$$ وجهات المطاعم مطعم يوان $$$ الأعمال سبينس $$$ وجهات المطاعم المقاهي مقهى بي إكس بي $$$ وجهات المطاعم لاونج رُوڤ لاونج $$$ وجهات المطاعم تلهان $$$