الصفحة الرئيسية الأطعمة والمشروبات وجهات المطاعم مطعم عرض ترويجي غراند بيروت عروض غداء تناسب ميزانيتك يومياً من الساعة 13:00 إلى 15:00 وجبة كومبو وغداء عمل Every day 13:00 - 15:00 الاثنين • 22:00 - 12:00 الثلاثاء • 22:00 - 12:00 الأربعاء • 22:00 - 12:00 الخميس • 22:00 - 12:00 الجمعة • 22:00 - 12:00 السبت • 22:00 - 12:00 الأحد • مغلق $$$ الطابق الأول، الوحدة 8، مانغروف كوارتر A، منطقة الاستدامة مشاوي, مأكولات نباتية, لبناني القائمة تواصل عروض غداء تناسب ميزانيتك يومياً من الساعة 13:00 إلى 15:00 وجبة كومبو وغداء عمل Every day 13:00 - 15:00 مذاق من قلب المشرق. تفضل بتناول أشهى الأطباق اللبنانية داخلي وجهة عائلية مناسبة لأصحاب الهمم عرض على الخريطة وجهات المطاعم غراند بيروت الطابق الأول، الوحدة 8، مانغروف كوارتر A، منطقة الاستدامة $$$ مواقف سيارات A تيرّا | 5 مواقف مجانية للسيارات العامة، يضم 4 مواقف مخصصة لذوي أصحاب الهمم موقف سيارات B تيرّا | 6 مواقف مجانية للسيارات العامة التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد وجهات المطاعم الوجبات الجاهزة ووفل $$$ وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ومقهى تشوي $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ذا ديلي $$$ وجهات المطاعم المقاهي بي دي إل كوفي كو. $$$ وجهات المطاعم مطعم يوان $$$ الأعمال سبينس $$$ وجهات المطاعم المقاهي مقهى بي إكس بي $$$ وجهات المطاعم لاونج رُوڤ لاونج $$$ وجهات المطاعم تلهان $$$