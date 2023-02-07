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غراند بيروت

  • $$$
  • الطابق الأول، الوحدة 8، مانغروف كوارتر A، منطقة الاستدامة
  • مشاوي, مأكولات نباتية, لبناني

مذاق من قلب المشرق. تفضل بتناول أشهى الأطباق اللبنانية

    • داخلي
    • وجهة عائلية
    • مناسبة لأصحاب الهمم

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    • وجهات المطاعم

    غراند بيروت

    • الطابق الأول، الوحدة 8، مانغروف كوارتر A، منطقة الاستدامة

    • $$$

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