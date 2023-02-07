تخطي إلى المحتوى الرئيسي
  • ROD27228
  • DSC 5977
  • ROD27263
  • ROD27276
  • ROD27292
ROD27292
  • وجهات المطاعم
  • المقاهي

مقهى ساحة الوصل

  • $$$
  • 20 شارع الشروق - حي الوحدة ب - مدينة إكسبو دبي - دبي
  • قهوة

مقهى هادئ في قلب ساحة الوصل

    • وجهة عائلية
    • مناسبة لأصحاب الهمم
    • الهواء الطلق

    عرض على الخريطة
    ROD27292
    ROD27228
    • وجهات المطاعم
    • المقاهي

    مقهى ساحة الوصل

    • 20 شارع الشروق - حي الوحدة ب - مدينة إكسبو دبي - دبي

    • $$$

    التنقل - عربات الأجرة الكهربائية

    عربة مجانية للتنقل!

    اقرأ المزيد

    تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية

    استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة!

    اقرأ المزيد

    تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية

    استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة!

    اقرأ المزيد