الصفحة الرئيسية الأطعمة والمشروبات بيت الفن وجهات المطاعم المقاهي مقهى ساحة الوصل الاثنين • 20:00 - 12:00 الثلاثاء • 20:00 - 12:00 الأربعاء • 20:00 - 12:00 الخميس • 20:00 - 12:00 الجمعة • 20:00 - 12:00 السبت • 20:00 - 12:00 الأحد • 20:00 - 12:00 $$$ 20 شارع الشروق - حي الوحدة ب - مدينة إكسبو دبي - دبي قهوة قائمة الطعام مقهى هادئ في قلب ساحة الوصل وجهة عائلية مناسبة لأصحاب الهمم الهواء الطلق عرض على الخريطة وجهات المطاعم المقاهي مقهى ساحة الوصل 20 شارع الشروق - حي الوحدة ب - مدينة إكسبو دبي - دبي $$$ موقف سيارات أليف | B مواقف مجانية للسيارات العامة مواقف مركز المؤتمرات للتواصل – إضافية مواقف مجانية للسيارات العامة، يضم 4 مواقف مخصصة لذوي أصحاب الهمم التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد وجهات المطاعم لاونج مطعم ذا ديلي $$$ الأعمال سبينس $$$ وجهات المطاعم المقاهي مقهى بي إكس بي $$$ وجهات المطاعم لاونج رُوڤ لاونج $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ومقهى تشوي $$$ وجهات المطاعم تلهان $$$ وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس $$$ وجهات المطاعم تين 11 $$$ وجهات المطاعم البيك $$$ وجهات المطاعم يامانوتي كوليكتيف $$$