الصفحة الرئيسية الأطعمة والمشروبات وجهات المطاعم المقاهي عرض ترويجي مقهى بي إكس بي حساء وساندويتش مقابل 39 درهما متوفر يوميًا الاثنين • 18:00 - 08:00 الثلاثاء • 18:00 - 08:00 الأربعاء • 18:00 - 08:00 الخميس • 18:00 - 08:00 الجمعة • 18:00 - 08:00 السبت • 18:00 - 10:00 الأحد • 18:00 - 10:00 $$$ تيرّا مأكولات نباتية القائمة حساء وساندويتش مقابل 39 درهما متوفر يوميًا تعزيز الصحة والنشاط من خلال أشهى المأكولات النباتية المستدامة جزء من Circular economy عرض ترويجي داخلي وجهة عائلية مناسبة لأصحاب الهمم المعرض المعرض عرض على الخريطة وجهات المطاعم المقاهي مقهى بي إكس بي تيرّا $$$ مواقف سيارات تيرا A - 5 مواقف مجانية للسيارات العامة، يضم 4 مواقف مخصصة لذوي أصحاب الهمم التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد وجهات المطاعم لاونج مطعم ذا ديلي $$$ الأعمال سبينس $$$ وجهات المطاعم لاونج رُوڤ لاونج $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ومقهى تشوي $$$ وجهات المطاعم تلهان $$$ وجهات المطاعم المقاهي مقهى ساحة الوصل $$$ وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس $$$ وجهات المطاعم تين 11 $$$ وجهات المطاعم البيك $$$ وجهات المطاعم يامانوتي كوليكتيف $$$