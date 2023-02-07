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مقهى بي إكس بي

  • $$$
  • تيرّا
  • مأكولات نباتية

تعزيز الصحة والنشاط من خلال أشهى المأكولات النباتية المستدامة

  • عرض ترويجي
  • داخلي
  • وجهة عائلية
  • مناسبة لأصحاب الهمم

المعرض

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  • وجهات المطاعم
  • المقاهي

مقهى بي إكس بي

  • تيرّا

  • $$$

التنقل - عربات الأجرة الكهربائية

عربة مجانية للتنقل!

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تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية

استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة!

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تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية

استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة!

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