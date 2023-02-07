الصفحة الرئيسية الأطعمة والمشروبات وجهات المطاعم مطعم البيك الاثنين • 02:00 - 10:00 الثلاثاء • 02:00 - 10:00 الأربعاء • 02:00 - 10:00 الخميس • 02:00 - 10:00 الجمعة • 02:00 - 10:00 السبت • 02:00 - 10:00 الأحد • 02:00 - 10:00 $$$ منطقة الفرص مقابل جناح السعودية دجاج, وجبات سريعة تواصل دجاج لذيذ بأسعار ميسورة من العلامة السعودية الرائعة داخلي وجهة عائلية مناسبة لأصحاب الهمم عرض على الخريطة وجهات المطاعم البيك منطقة الفرص مقابل جناح السعودية $$$ التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس $$$ وجهات المطاعم غراند بيروت $$$ وجهات المطاعم المقاهي ميوزك لافز كومباني وجهات المطاعم المقاهي بي دي إل كوفي كو. $$$ وجهات المطاعم الوجبات الجاهزة ووفل $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ومقهى تشوي $$$ وجهات المطاعم لاونج مطعم ذا ديلي $$$ وجهات المطاعم مطعم يوان $$$ الأعمال سبينس $$$ وجهات المطاعم المقاهي مقهى بي إكس بي $$$