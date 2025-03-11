Results: 5
- Event
- Entertainment
Summer camp
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- 14 Jul • 09:00 - 14:00 (GMT+4)
- *From ê 152 / day
- Sidr Avenue, Sustainability District
- Event
- Entertainment
Enchanted Forest
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- 25 Jul • 10:00 - 18:00 (GMT+4)
- ê 50
- Sidr Avenue, Sustainability District
- Event
- Entertainment
Art of stillness
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- 01 Aug • 08:00 - 12:30 (GMT+4)
- ê 100
- Sidr Avenue, Sustainability District
- Event
- Community
Bee scientist: summer edition
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- 15 Aug • 10:00 - 13:00 (GMT+4)
- ê 500
- Sidr Avenue, Sustainability District