Home Things to do See all Attractions Events & Workshops Parks & Wellness Explore on map Results: 7 Attractions & Parks Attraction Vision ê 75 Sustainability District Attractions & Parks Attraction Terra $$$ Sidr Avenue, Sustainability District Attractions & Parks Attraction Surreal Free Jubilee District Attractions & Parks Attraction Al Wasl Plaza Free Al Wasl Plaza Attractions & Parks Attraction House of Arts ê 65 House of Arts - Unit 20, Unity Quarter B, Opportunity district Attractions & Parks Attraction Cinema Akil House of Arts - Unity Quarter B - 20 Sunrise Avenue Attractions & Parks Attraction Expo City Mosque Free Horizon Avenue