Home Ahmed Al Khatib Chief Development and Delivery Officer Beau McLaren Chief Legal Officer Marjan Faraidooni Chief People Officer & Chief of Education & Culture Mukhtar Safi Chief Financial Officer Nadia Verjee Executive Director, Expo Dubai Group Najeeb AlAli Executive Director, Expo City Dubai Authority Rashid Mohammed Chief Technology Officer Rolando Martins Executive Member - Board of Directors Sholto Douglas - Home Chief Marcomms & Sales Officer Yousuf Caires Executive Director, Expo City Dubai Foundation