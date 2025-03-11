Home Explore on map Select type Capacity Results: 28 Event venue Business events Nexus From ê2,500 Zabeel Quarter A Event venue Business events Nexus - The Hub 250 overall From ê 30,000 Zabeel Quarter A Event venue Business events Nexus - Green Room 4 overall From ê1,500 Zabeel Quarter A Event venue Business events Nexus - Conference Room 10 overall From ê2,500 Zabeel Quarter A Event venue Business events Leaders Lounge + Event Lounge 85 overall From ê15,000 Zabeel Quarter A Event venue Business events Nexus - Multipurpose Room 100 overall From ê 10,000 Zabeel Quarter A Event venue Business events Terra 1,500 overall From ê 2,500 Sidr Avenue, Sustainability District Event venue Business events Dugong Meeting Room 10 overall From ê 2,500 Sidr Avenue, Sustainability District Event venue Private events Taqa Island 30 overall From ê 10,000 Terra, Sidr Avenue, Sustainability District