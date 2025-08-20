Home Blog Articles Innovation Innovation Design Urban testbeds: cities driving innovation Urban Lab Expo City's innovation engine Urban Lab Expo City's innovation engine Innovation Design 5G-powered cities The future of urban innovation Innovation Science Why innovation thrives in creative cities Startups rarely fail because of bad ideas alone. More often, it's because the right people, infrastructure and opportunities never intersect at the right moment. Innovation Design The smart cities revolution How IoT and AI are transforming urban life