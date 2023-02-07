الصفحة الرئيسية الأطعمة والمشروبات وجهات المطاعم الوجبات الجاهزة سبينس الاثنين • 23:00 - 07:00 الثلاثاء • 23:00 - 07:00 الأربعاء • 23:00 - 07:00 الخميس • 23:00 - 07:00 الجمعة • 23:00 - 07:00 السبت • 23:00 - 07:00 الأحد • 23:00 - 07:00 $$$ الطابق الأرضي، الوحدة 5، حي زعبيل – القسم A، شارع سنسيت مخبوزات, وجبات سريعة تواصل حول الشركة وجهة عائلية داخلي عرض على الخريطة الأعمال سبينس الطابق الأرضي، الوحدة 5، حي زعبيل – القسم A، شارع سنسيت $$$ مواقف الفرض | 9 مواقف مجانية للسيارات العامة التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد وجهات المطاعم لاونج براسيري باي مك جيتيجانس $$$ دجاج, سلطات, مشاوي Sky Quarter A - Building 7 - GF - Unit 001 وجهات المطاعم مطعم تلهان $$$ عالمي منطقة الفرص وجهات المطاعم مطعم تين 11 $$$ قهوة, عالمي ساحة الوصل وجهات المطاعم لاونج رُوڤ لاونج $$$ عالمي ملتقى شارع الوصل وشارع الأفق الأعمال سبينس $$$ مخبوزات, وجبات سريعة الطابق الأرضي، الوحدة 5، حي زعبيل – القسم A، شارع سنسيت وجهات المطاعم مطعم مطعم ذا ديلي $$$ قهوة, عالمي, برجر ملتقى شارع الوصل وشارع الأفق وجهات المطاعم مطعم مطعم ومقهى تشوي $$$ مشاوي منطقة الاستدامة وجهات المطاعم المقاهي مقهى بي إكس بي $$$ مأكولات نباتية تيرّا وجهات المطاعم المقاهي مقهى ساحة الوصل $$$ قهوة 20 شارع الشروق - حي الوحدة ب - مدينة إكسبو دبي - دبي