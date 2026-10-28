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مدينة للجميع: كيف تُحوّل مدينة إكسبو دبي الشمول إلى واقع عملي
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اليوم العالمي للمدن 2026: لمن نبني مدن المستقبل؟ وكيف يغيّر التخطيط الحضري حياة السكان؟
اكتشفوا كيف يؤثر تصميم المدن والتخطيط الحضري على جودة الحياة والسكن الملائم والتنقل والمجتمعات المستدامة بمناسبة اليوم العالمي للمدن 2026.
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حين تقودنا الحواس البديلة: من الخيال إلى سهولة الوصول في عالم المكفوفين
هل سبق لك أن أغمضت عينيك وحاولت الوصول إلى باب غرفتك؟ أو دخلت قاعة مكتظة بالأشخاص وحاولت معرفة الموجودين بأماكن جلوسهم دون رؤيتهم؟ ما يبدو تحدياً مؤقتاً مسلياً، هو أسلوب حياة طوره البعض بمهارات وأدوات بديلة للتعايش مع العالم المحيط، نتعرف عليها معاً
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يوم الغذاء العالمي: لدينا الكثير من الطعام، فما السبب وراء المجاعات
ويأتي اليوم العالمي للغذاء 2026 في 16 أكتوبر, تحت شعار "ابتكار اليوم، غذِّاء الغد"، ليؤكد أهمية الابتكار في مواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي. بالجمع بين الابتكار والمعارف التقليدية لتطوير وتحسين إنتاج الغذاء وتعزيز كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد.