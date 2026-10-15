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حين تقودنا الحواس البديلة: من الخيال إلى سهولة الوصول في عالم المكفوفين

Oct 15, 2026 5 دقائق قراءة سارة الجلّاد
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