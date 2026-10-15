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حين تقودنا الحواس البديلة: من الخيال إلى سهولة الوصول في عالم المكفوفين
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- تجارب الطعام والشراب
يوم الغذاء العالمي: لدينا الكثير من الطعام، فما السبب وراء المجاعات
ويأتي اليوم العالمي للغذاء 2026 في 16 أكتوبر, تحت شعار "ابتكار اليوم، غذِّاء الغد"، ليؤكد أهمية الابتكار في مواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي. بالجمع بين الابتكار والمعارف التقليدية لتطوير وتحسين إنتاج الغذاء وتعزيز كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد.
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ماهو معنى السلام وكيف يؤثر في حياتنا؟ 5 خصائص تجعل المدن الأكثر أماناً
نحتفي باليوم العالمي للسلام في 21 من سبتمبر في كل عام، وبينما تشغلنا آخر المستجدات والأحداث المتجددة عن سير الحياة الطبيعي من حولنا، نقف اليوم لنتعمق في مفهوم السلام الشامل وكيف يؤثر كمنظومة كاملة على سيرة الحياة الطبيعية بشكل تلقائي في المدن.