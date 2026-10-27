اليوم العالمي للمدن 2026: لمن نبني مدن المستقبل؟ وكيف يغيّر التخطيط الحضري حياة السكان؟

حين تقودنا الحواس البديلة: من الخيال إلى سهولة الوصول في عالم المكفوفين

هل سبق لك أن أغمضت عينيك وحاولت الوصول إلى باب غرفتك؟ أو دخلت قاعة مكتظة بالأشخاص وحاولت معرفة الموجودين بأماكن جلوسهم دون رؤيتهم؟ ما يبدو تحدياً مؤقتاً مسلياً، هو أسلوب حياة طوره البعض بمهارات وأدوات بديلة للتعايش مع العالم المحيط، نتعرف عليها معاً