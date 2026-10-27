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اليوم العالمي للمدن 2026: لمن نبني مدن المستقبل؟ وكيف يغيّر التخطيط الحضري حياة السكان؟

Oct 27, 2026 4 دقائق قراءة سارة الجلّاد