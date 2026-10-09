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يوم الغذاء العالمي: لدينا الكثير من الطعام، فما السبب وراء المجاعات

Oct 9, 2026 3 دقائق قراءة Lyndsey Steven