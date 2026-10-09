- نبض المدن
- تجارب الطعام والشراب
يوم الغذاء العالمي: لدينا الكثير من الطعام، فما السبب وراء المجاعات
- نبض المدن
- الإنسان
حين تقودنا الحواس البديلة: من الخيال إلى سهولة الوصول في عالم المكفوفين
هل سبق لك أن أغمضت عينيك وحاولت الوصول إلى باب غرفتك؟ أو دخلت قاعة مكتظة بالأشخاص وحاولت معرفة الموجودين بأماكن جلوسهم دون رؤيتهم؟ ما يبدو تحدياً مؤقتاً مسلياً، هو أسلوب حياة طوره البعض بمهارات وأدوات بديلة للتعايش مع العالم المحيط، نتعرف عليها معاً
- نبض المدن
- المجتمع
ماهو معنى السلام وكيف يؤثر في حياتنا؟ 5 خصائص تجعل المدن الأكثر أماناً
نحتفي باليوم العالمي للسلام في 21 من سبتمبر في كل عام، وبينما تشغلنا آخر المستجدات والأحداث المتجددة عن سير الحياة الطبيعي من حولنا، نقف اليوم لنتعمق في مفهوم السلام الشامل وكيف يؤثر كمنظومة كاملة على سيرة الحياة الطبيعية بشكل تلقائي في المدن.