يوم الغذاء العالمي: لدينا الكثير من الطعام، فما السبب وراء المجاعات

ماهو معنى السلام وكيف يؤثر في حياتنا؟ 5 خصائص تجعل المدن الأكثر أماناً

نحتفي باليوم العالمي للسلام في 21 من سبتمبر في كل عام، وبينما تشغلنا آخر المستجدات والأحداث المتجددة عن سير الحياة الطبيعي من حولنا، نقف اليوم لنتعمق في مفهوم السلام الشامل وكيف يؤثر كمنظومة كاملة على سيرة الحياة الطبيعية بشكل تلقائي في المدن.