الخامس الجيل بتقنية مدعومة مدن (5G)

خططوا لفعالياتكم في مدينة إكسبو دبي

خططوا لفعالياتكم في مدينة إكسبو دبي

من المعالم المعمارية البارزة إلى المساحات الداخلية والخارجية المرنة، توفر مدينة إكسبو دبي مجموعة متنوعة من المساحات المصممة لاستضافة كل شيء، بدءاً من القمم العالمية وصولاً إلى التجمعات الحميمة.