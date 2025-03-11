الصفحة الرئيسية أشياء ممكن أن تفعلها الفعاليات وورش العمل فعالية ترفيه احتفالية الخريف - ايقاعات من الهند ننصح بالحجز مسبقًا! 21 نوفمبر • 16:00 - 22:00 (GMT+4) السعر • 50 درهم إماراتي ساحة الوصل اللغة الإنجليزية ننصح بالحجز مسبقًا! الهواء الطلق مناسبة لأصحاب الهمم وجهة عائلية عرض على الخريطة فعالية احتفالية الخريف - ايقاعات من الهند ساحة الوصل السعر • 50 درهم إماراتي مواقف سيارات اليوبيل | E مواقف مجانية للسيارات العامة، يضم 9 مواقف مخصصة لذوي أصحاب الهمم تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد فعالية رياضة فعالية Cigna للركض واللياقة البدنية 08 نوفمبر • 07:30 - 09:00 (GMT+4) فعالية مهرجان وصلة الموسيقي 28 نوفمبر • 18:00 - 23:00 (GMT+4) فعالية مدينة الشتاء مع ديزني+ تقدم لكل شتاء حكاية 11 ديسمبر • 16:00 - 22:00 (GMT+4) فعالية برنامج عالم النحل – نسخة الأطفال 06 نوفمبر • 10:00 - 13:00 (GMT+4) 500 درهم (شامل الغداء)