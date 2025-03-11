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  • Fall Celebration – Beats of India
  • فعالية
  • ترفيه

احتفالية الخريف - ايقاعات من الهند

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 21 نوفمبر 16:00 - 22:00 (GMT+4)
    • السعر  •  50 درهم إماراتي
  • ساحة الوصل
  • اللغة الإنجليزية

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • الهواء الطلق
    • مناسبة لأصحاب الهمم
    • وجهة عائلية

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    Fall Celebration – Beats of India
    Fall Celebration – Beats of India
    • فعالية

    احتفالية الخريف - ايقاعات من الهند

    • ساحة الوصل
    • السعر • 50 درهم إماراتي

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