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مهرجان وصلة الموسيقي

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 28 نوفمبر 18:00 - 23:00 (GMT+4)
  • حديقة اليوبيل

ننصح بالحجز مسبقًا!

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    Wasla - image 2
    • فعالية

    مهرجان وصلة الموسيقي

    • حديقة اليوبيل

    التنقل - عربات الأجرة الكهربائية

    عربة مجانية للتنقل!

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    تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية

    استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة!

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    تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية

    استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة!

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