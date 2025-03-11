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CRF 4
  • فعالية
  • رياضة

فعالية Cigna للركض واللياقة البدنية

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 08 نوفمبر 07:30 - 09:00 (GMT+4)
    • Free to all  • 
    • مجاني
  • شلالات إكسبو - سيريل
  • اللغة الإنجليزية

ننصح بالحجز مسبقًا!

سواء كنت رياضيًا محترفًا أو شخصًا يحب الحركة والنشاط، صُممت فعالية سيجنا للجري واللياقة البدنية للجميع، ولكل جسم

    • الهواء الطلق

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    CRF 5
    Picture3
    • فعالية
    • رياضة

    فعالية Cigna للركض واللياقة البدنية

    • شلالات إكسبو - سيريل
    • Free to all •

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