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  • ما بعد الشريط الوردي: رؤية جديدة للتوعية بسرطان الثدي
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ما بعد الشريط الوردي: رؤية جديدة للتوعية بسرطان الثدي

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 27 أكتوبر 10:00 - 12:30 (GMT+4)
    • Price  •  مجاناً
  • نيكسس، الطابق الأول، منطقة الفرص.

ننصح بالحجز مسبقًا!

تفاصيل الفعالية

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    ما بعد الشريط الوردي: رؤية جديدة للتوعية بسرطان الثدي
    ما بعد الشريط الوردي: رؤية جديدة للتوعية بسرطان الثدي
    • فعالية
    • المجتمع

    ما بعد الشريط الوردي: رؤية جديدة للتوعية بسرطان الثدي

    • نيكسس، الطابق الأول، منطقة الفرص.
    • Price • مجاناً

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