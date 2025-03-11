حديقة اليوبيل

تُعد حديقة اليوبيل إحدى أبرز الوجهات الخارجية في دبي، وإرثاً مميزاً من إكسبو 2020 دبي. فبعد أن كانت القلب النابض لأحد أعظم الأحداث العالمية، تواصل تطورها اليوم بوصفها الوجهة الرائدة للفعاليات في الهواء الطلق بمدينة إكسبو دبي، محافظةً على روح التواصل والاحتفال والابتكار.<br> وتتميز بكونها الوجهة الوحيدة من نوعها في المدينة، إذ صُممت خصيصاً لاستضافة الفعاليات الكبرى والتجارب الحية عالمية المستوى.<br> تجمع حديقة اليوبيل بين البنية التحتية المتطورة والمرونة الاستثنائية، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات بمختلف أحجامها وطموحاتها. ويتيح تصميمها الواسع والقابل للتعديل للمنظمين تهيئة المساحة بما يناسب مجموعة متنوعة من الفعاليات، بدءاً من المهرجانات الضخمة والحفلات الموسيقية الكبرى، وصولاً إلى تجارب العلامات التجارية التفاعلية والفعاليات الرياضية والأنشطة المجتمعية.<br> حديقة اليوبيل أكثر من مجرد موقع لإقامة الفعاليات، فهي وجهة تُصنع فيها ذكريات لا تُنسى.ويمنحها إرثها الفريد ومساحاتها الخارجية الواسعة وإمكاناتها المتنوعة لاستضافة الفعاليات طابعاً مميزاً يتجاوز المواقع التقليدية، ويوفر للمنظمين حرية تحويل أفكارهم الطموحة إلى تجارب استثنائية، وسط أجواء واحدة من أبرز الوجهات المعروفة في دبي.