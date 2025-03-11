الصفحة الرئيسية أشياء ممكن أن تفعلها الفعاليات وورش العمل فعالية المجتمع قمة صحة المرأة (القطاع المهني) ننصح بالحجز مسبقًا! 20 يناير • 08:30 - 17:00 (GMT+4) التذاكر • بدعوة خاصة فقط جناح المرأة ننصح بالحجز مسبقًا! مناسبة لأصحاب الهمم داخلي وجهة عائلية عرض على الخريطة فعالية المجتمع قمة صحة المرأة (القطاع المهني) جناح المرأة التذاكر • بدعوة خاصة فقط تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد فعالية المجتمع قمة صحة المرأة (المجتمع) 16 يناير • 08:30 - 17:00 (GMT+4) مجاناً فعالية أنوف جين يحيي حفلاً مباشراً في دبي 20 نوفمبر • 18:30 - 23:59 (GMT+4) تبدأ من 149 درهماً فعالية عرض المسرحي «The Elf in the Gulf» – مغامرة لإنقاذ موسم الاحتفالات! 05 ديسمبر • 11:00 - 12:00 (GMT+4) 100 ê الكبار فعالية انشروا أجواء الطاقة الإيجابية في «نادي الطاقة الإيجابية» 15 نوفمبر • 07:00 - 13:00 (GMT+4) مجاناً فعالية حفلة Secondhand Serenade في دبي 05 ديسمبر • 20:30 - 23:59 (GMT+4) ابتداءً من 199 درهماً فعالية مستكشفو تيرّا الصغار 19 نوفمبر • 16:30 - 18:00 (GMT+4) 150 درهم فعالية مغامرات الصغار في حديقة تيرّا 17 نوفمبر • 09:30 - 11:00 (GMT+4) 95 درهم فعالية أمسيات العشاء في حديقة تيرّا 21 نوفمبر • 17:00 - 20:00 (GMT+4) 395 درهم