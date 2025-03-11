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  • Her Health Summit
  • فعالية
  • المجتمع

قمة صحة المرأة (القطاع المهني)

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 20 يناير 08:30 - 17:00 (GMT+4)
    • التذاكر  •  بدعوة خاصة فقط
  • جناح المرأة

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • مناسبة لأصحاب الهمم
    • داخلي
    • وجهة عائلية

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    Her Health Summit
    Her Health Summit
    • فعالية
    • المجتمع

    قمة صحة المرأة (القطاع المهني)

    • جناح المرأة
    • التذاكر • بدعوة خاصة فقط

    تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية

    استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة!

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    تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية

    استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة!

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    التنقل - عربات الأجرة الكهربائية

    عربة مجانية للتنقل!

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