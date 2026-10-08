الصفحة الرئيسية مدونة مقالات الحياة الصحية الحياة الصحية الهواء الطلق الجانب النفسي خلف محاكاة الطبيعة في هندسة الحدائق الحياة الصحية الصحة Wake up to life: why OOH is changing how we live and stay productive A growing lifestyle trend is rewiring work and wellbeing – and it starts with leaving the traditional desk behind. الحياة الصحية تجارب الطعام والشراب حل مشكلة هدر الطعام: إجراءات في دبي للاستفادة من الطعام المهدر يصادف اليوم الدولي للتوعيد بالفاقد والمهدر من الأغذية في 29 سبتمبر – وهو تذكير بأن الغذاء الذي نرميه له أهمية بقدر الغذاء الذي نتناوله الحياة الصحية الاستدامة تيرا: مفهوم يعيد تعريف الصحة، والطبيعة، والروابط مع المجتمع في الإمارات حدائق تيرا هي بوابتكم إلى الطبيعة والمجتمع - حيث تلتقي الطبيعة المحلية، والحفاظ على البيئة، والمجتمع لمساعدة الناس على التباطؤ وإعادة الاتصال، كما يقول فيل دن، المدير الأول للاستدامة والتعليم والثقافة.