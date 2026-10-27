- الحياة الصحية
- اللياقة والصحة
Get moving! How to smash the Dubai 30x30
- نبض المدن
- استوديو للهندسة المعمارية وتصميم المساحات الخارجية والتصميم الداخلي
اليوم العالمي للمدن 2026: لمن نبني مدن المستقبل؟ وكيف يغيّر التخطيط الحضري حياة السكان؟
اكتشفوا كيف يؤثر تصميم المدن والتخطيط الحضري على جودة الحياة والسكن الملائم والتنقل والمجتمعات المستدامة بمناسبة اليوم العالمي للمدن 2026.
- نبض المدن
- الإنسان
حين تقودنا الحواس البديلة: من الخيال إلى سهولة الوصول في عالم المكفوفين
هل سبق لك أن أغمضت عينيك وحاولت الوصول إلى باب غرفتك؟ أو دخلت قاعة مكتظة بالأشخاص وحاولت معرفة الموجودين بأماكن جلوسهم دون رؤيتهم؟ ما يبدو تحدياً مؤقتاً مسلياً، هو أسلوب حياة طوره البعض بمهارات وأدوات بديلة للتعايش مع العالم المحيط، نتعرف عليها معاً