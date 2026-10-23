الصفحة الرئيسية مدونة مقالات الحياة الصحية الحياة الصحية العافية الحياة بعد سرطان الثدي: دليل التعافي الجسدي والنفسي من تجارب الناجيات الحياة الصحية الهواء الطلق الجانب النفسي خلف محاكاة الطبيعة في هندسة الحدائق من هندسة الحدائق وتربية النحل في اليوم العالمي للصحة النفسية 2026، "فِل دَن" يخبرنا عن هندسة الطبيعة من حولنا كأداة لتحسين جودة حياتنا وقراراتنا الحياة الصحية الصحة Wake up to life: why OOH is changing how we live and stay productive A growing lifestyle trend is rewiring work and wellbeing – and it starts with leaving the traditional desk behind. الحياة الصحية تجارب الطعام والشراب حل مشكلة هدر الطعام: إجراءات في دبي للاستفادة من الطعام المهدر يصادف اليوم الدولي للتوعيد بالفاقد والمهدر من الأغذية في 29 سبتمبر – وهو تذكير بأن الغذاء الذي نرميه له أهمية بقدر الغذاء الذي نتناوله