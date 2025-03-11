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  • Enjoy the sweet side of nature
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مذاق حلو من قلب الطبيعة –  تجربة صناعة الشوكولاتة في تيرّا

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 14 نوفمبر 10:00 - 12:30 (GMT+4)
    • الأسعار  •  200 درهم
  • تيرّا، مدينة إكسبو دبي

ننصح بالحجز مسبقًا!

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    Enjoy the sweet side of nature
    Enjoy the sweet side of nature
    • فعالية

    مذاق حلو من قلب الطبيعة –  تجربة صناعة الشوكولاتة في تيرّا

    • تيرّا، مدينة إكسبو دبي
    • الأسعار • 200 درهم

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